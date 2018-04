Roma, 7 apr. - "L'esclusione di un giornalista da un evento politico a causa di 'ragioni personali' è un fatto grave che non può essere sottaciuto. Se il 'futuro' di cui vuole parlare il M5S è quello in cui si inizia a minare il principio della libertà di stampa garantita dalla nostra Costituzione c'è da preoccuparsi seriamente. Esprimo la mia solidarietà a Jacopo Iacoboni e alla redazione de La Stampa per quanto avvenuto oggi". Così la vicepresidente del Senato Anna Rossomando.