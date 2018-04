Ovazione per Pm Di Matteo a Ivrea: in Italia cresce voglia mafia

Ivrea (To), 7 apr. - Applausi e pubblico in piedi nell'ex officina dell'Olivetti di Ivrea, dove il Pm antimafia Nino Di Matteo è intervenuto dal palco di Sum#02, evento organizzato dall'associazione Gianroberto Casaleggio. Il magistrato, chiamato a riflettere sul tema "Italia 2030, una giustizia da (ri)scrivere?", ha detto che avverte nel Paese "una crescente voglia di mafia, non solo al Sud", perché l'organizzazione criminale "viene utilizzata come un'agenzia che offre beni e servizi dei quali c'è una domanda di massa".

"Il sistema mafioso è il più grave fattore di inquinamento della nostra democrazia, riguarda tutto il Paese e la sua classe dirigente" come dimostrano le "sentenze a carico di Andreotti, Contrada, Cuffaro e Dell'Utri" ha aggiunto sottolineando, tra gli applausi, il rapporto tra quest'ultimo e "l'allora imprenditore Silvio Berlusconi".

"Siamo a un bivio, non si può più rinviare scelta di campo" che passa, secondo il magistrato, anche dal "rafforzamento degli strumenti investigativi più efficaci, compreso l'ampliamento delle ipotesi di reato che permettano l'uso di intercettazioni", da una "riforma copernicana delle norme sulla prescrizione" e dal "affievolimento" del rito accusatorio puro.

Per Di Matteo serve infine un recupero del "ruolo di primazia della politica nella lotta ai sistemi criminali anticipando l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine".