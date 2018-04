Ruffino (Fi) a Salvini: conti in ordine non significa sacrifici

Roma, 7 apr. - "Le critiche alla Commissione europea e trattati di politica fiscale approvati in questi anni sono più che legittime, visti gli esiti provocati in molti Paesi e in particolare in Italia. Con una distinzione importante, per evitare che si faccia di tutta l'erba un fascio: quando si punta l'indice contro l'Europa e la richiesta di fare sacrifici si punta al bersaglio sbagliato. L'Europa non ci chiede di fare sacrifici e di rendere precario il lavoro, come teme il leader della Lega. Ci chiede più semplicemente, e con valide ragioni visto che l'Italia è tra i Paesi fondatori, di tenere la finanza pubblica sul sentiero virtuoso dell'avanzo primario per quanto riguarda il debito, e di non sforare quel rapporto deficit-Pil che è il vero carburante che alimenta il debito". E' quanto afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Come conseguire questi obiettivi non è affare dell'Europa, e Salvini ha ragione su questo punto. È competenza esclusiva del governo italiano scegliere le misure che ritiene più idonee per conseguire obiettivi utili e necessari all'Italia e non all'Europa - prosegue -. Il prossimo governo potrà anche decidere di sforare tutti i parametri di finanza pubblica, ma i primi a pagare il conto sarebbero gli italiani. Perché la sanzione più pesante non è quella dell'Europa ma è quella dei mercati i quali, si sa, prezzano il 'rischio Paese' e se la percezione è di un rischio in aumento chiederanno tassi più generosi per sottoscrivere i titoli del debito. E a pagare sarebbero, come sempre, gli italiani. Di tutto questo il centrodestra, coalizione responsabile, non può non farsi carico".