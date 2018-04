Roma, 7 apr. - "Ancora sangue innocente in Germania. L'Europa è ancora sotto attacco. Siamo vicini al popolo tedesco e chiediamo all'Europa leggi speciali e comuni contro il terrorismo, come quelle italiane che hanno sconfitto le Br e colpito duramente la mafia. E alle forze politiche di casa nostra, impegnate nelle trattative per dare al paese un governo, ricordo che questa emergenza e le conseguenti risposte adeguate devono essere al centro del programma". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti