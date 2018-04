Governo, Lumia (Pd): dialogo serrato e franco con M5S è possibile

Roma, 7 apr. - "Adesso il dialogo tra PD e 5 Stelle è possibile e utile. Rinunciare a priori ad un confronto serrato e rigoroso sui vari temi centrali per la vita del Paese è un grave errore che snatura la funzione di un grande partito del centrosinistra italiano e lo rende sterile e marginale". Lo dice Giuseppe Lumia, esponente dell'area Emiliano.

"Un sì acritico - aggiunge - avrebbe potuto prestare il fianco a critiche, ma un no pregiudizievole è ancora più grave, non è certamente la strada giusta. La sconfitta elettorale del PD deve portare ad un radicale cambiamento di rotta nella sua collocazione sociale ed istituzionale in Italia e in Europa, oltre che sul piano organizzativo, soprattutto nella vita del territorio".

"Il Paese - conclude - ha bisogno di un vero Partito Progressista, che sia capace di mettersi in gioco seguendo la stella polare del bene comune. Sfidare i 5 Stelle sul merito è quello che bisogna fare. I cittadini devono sapere se le proposte di Di Maio sono serie e compatibili con le regole costituzionali sulle coperture di bilancio. All'interno del Pd ci auguriamo quindi che ci si adoperi in tal senso e si abbandoni la posizione sciagurata dell'Aventino, prima che i danni siano irreversibili".