M5s, Verducci (Pd): solidarietà a Jacopo Iacoboni

Roma, 7 apr. - "Solidarietà a Jacopo Iacoboni, allontanato oggi dalla kermesse di Casaleggio e dei Cinque stelle in quanto 'non gradito', evidentemente perchè giornalista considerato 'scomodo'. Un atteggiamento grave e intimidatorio nei confronti dei giornalisti, della libertà di stampa e di informazione. Quanto accaduto oggi è gravissimo e reitera episodi analoghi altrettanto gravi avvenuti nei mesi scorsi. La democrazia ha capisaldi intangibili, tra cui la libertà di informazione, guai minarli. Casaleggio e Di Maio si scusino con Jacoboni per quanto avvenuto". Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci.