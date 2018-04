Roma, 7 apr. - "Esprimo il mio più sentito dolore per le vittime dell'attacco terroristico a Münster, in Germania. Lo spettro dell'integralismo islamico si è drammaticamente riaffacciato: in questi momenti l'Europa deve dimostrare di essere più forte di ogni fondamentalismo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.