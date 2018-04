Foroni, debutto da assessore ad esercitazione anti terrorismo

Milano, 7 apr. - La simulazione di un attentato durante una pubblica manifestazione, dove un camion oltrepassava le linee di sicurezza investendo alcune persone, sul modello di episodi che sono accaduti in varie parti d'Europa a causa del terrorismo islamico, secondo quanto previsto dalla circolare Gabrielli: è l'oggetto dell'esercitazione a cui ha partecipato oggi al Olgiate Olona, in provincia di Varese, l'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni, che così ha debuttato in un appuntamento ufficiale da componente della giunta lombarda. "Ritengo che il controllo, la prevenzione e la costante formazione dei preziosi volontari ai quali va tutto il mio ringraziamento, così come la rapidità di azione e di reazione - ha detto Foroni - siano elementi indispensabili per fare fronte alle emergenze, alle calamità naturali, ai soccorsi e alla sicurezza. Su questi aspetti si rivolgerà da subito l'azione del mio assessorato".

"Sono contento che il mio battesimo come assessore regionale alla Protezione Civile sia avvenuto in occasione di questa bellissima esercitazione, quasi unica nel panorama lombardo". Così l'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni ha commentato l'esercitazione di tre giorni organizzata dalla Protezione Civile di Olgiate Olona e da altre Associazioni come Unuci, Carabinieri in congedo, Militari riservisti, Croce Rossa e in collaborazione con il comune di Olgiate Olona e la polizia locale. "Grazie alla legge regionale 6/2015 di cui sono stato relatore - ha continuato l'assessore - l'esercitazione di oggi non ha coinvolto solo la Protezione Civile ma anche altre associazioni di volontari per la sicurezza, come quella dei Militari riservisti e dei carabinieri in congedo. Si tratta di una forma di coordinamento importante per garantire i necessari soccorsi e il controllo delle situazioni negli interventi di emergenza".