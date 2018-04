Ungheria al voto, Viktor Orban verso il terzo mandato - VIDEO

Budapest, 7 apr. - L'Ungheria al voto domenica 8 aprile per le politiche che potrebbero dare al premier di destra Viktor Orban il suo terzo mandato consecutivo. Un voto sotto gli occhi puntati dell'Unione Europea perché Orban grazie all'ampia maggioranza ottenuta nel 2010 ha riformato il sistema elettorale maggioritario in modo da favorire il suo partito Fidesz e indebolire il partito socialista. Ecco le voci della gente per strada a Budapest: "Idealmente vorrei che il Fidesz sparisse o almeno che fosse indebolito in Parlamento, ma ci spero poco", dice un uomo.

"Voterò perché è molto importante impedire che l'Ungheria diventi un paese d'immigrazione come la Francia, Parigi o Bruxelles" dice invece un altro.

"Vorrei che il Fidesz e il governo di Orban vadano avanti per migliorare la situazione del paese" dice una signora.

Mentre un ragazzo dice "Io penso che un cambio di governo renderebbe l'Ungheria più democratica, i politici sarebbero più controllati e più umani"

Il video su askanews.it