Eutelsat: satellite Vhts per banda larga alta velocità in Europa

Roma, 7 apr. - Eutelsat Communications ha commissionato un sistema satellitare di ultima generazione chiamato Konnect Vhts "destinato a supportare lo sviluppo delle sue attività sul fronte della banda larga fissa via satellite e dei servizi di connettività in volo in Europa". Lo comunica la società, sottolineando che "il satellite, la cui entrata in servizio è prevista nel 2021, sarà costruito da Thales Alenia Space che in questa occasione svilupperà una soluzione per il segmento satellitare e terrestre tra le più competitive sul mercato". Il progetto sarà lanciato sulla base di accordi di distribuzione pluriennali da due importanti player europei, Orange e Thales.

"Siamo lieti - afferma il Ceo di Eutelsat, Rodolphe Belmer - di stringere questo accordo con due partner globali come Orange e Thales che conferma il ruolo centrale del satellite nell'espansione della copertura internet ad alta velocità. Come complemento essenziale alle reti terrestri e alla banda larga, il broadband ad alta velocità rappresenterà un fattore determinante per la crescita di Eutelsat a partire dal 2020 in poi. Nel corso del prossimo decennio, i satelliti Vhts garantiranno capacità sufficiente per l'internet ad alta velocità e per i servizi di connettività in volo su vasta scala, offrendo servizi paragonabili alla fibra in termini sia di qualità sia di velocità".

"Con questa partnership - aggiunge il presidente e Ceo di Thales, Patrice Caine - Thales supporta la Francia e l'Europa nella loro ambiziosa iniziativa volta a garantire l'accesso universale alla banda larga ad alta velocità nei loro territori. Siamo estremamente orgogliosi di fornire a Eutelsat, nostro partner di lungo corso, un satellite all'avanguardia per la connettività fissa e mobile che supporterà anche i nostri clienti governativi nell'implementazione di soluzioni di connettività in tutta Europa".