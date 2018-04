Brasile, Lula riappare prima del suo probabile arresto

San Paolo (Brasile), 7 apr. - L'ex presidente brasiliano Lula è riapparso prima della sua probabile incarcerazione alla messa celebrata in memoria della moglie scomparsa l'anno scorso dopo aver trascorso due giorni asseragliato nella sede del sindacato dei metalmeccanti a Curitiba (sud). Il favorito delle presidenziali di ottobre dovrebbe consegnarsi alle autorità entro le 15, secondo l'ultimo aggiornamento del quotidiano O Globo, per cominciare a scontare la sua pesante condanna a 12 anni per corruzione.

Luiz Inacio Lula da Silva, 72 anni, non si era consegnato venerdì alla polizia federale di Curitiba, come gli aveva chiesto la magistratura, preferendo negoziare le condizioni del suo arresto con le autorità.

Lula è apparso in maglietta blu e jeans sulla piattaforma di un camion vicino al prete che doveva celebrare la cerimonia cattolica davanti a migliaia di simpatizzanti ammassati davanti alla sede del sindacato di Sao Bernardo do Campo, nella cintura industriale di San Paolo.