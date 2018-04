M5s, Verini: impedire a giornalisti di lavorare da regimi autoritari

Roma, 7 apr. - "Quanto accaduto al giornalista de La Stampa Jacoboni, cui è stato impedito l'ingresso all'iniziativa di 5 Stelle a Ivrea è gravissimo. Non si selezionano i giornalisti sulla base del gradimento. Non si può impedire loro di svolgere il proprio lavoro al servizio dell'informazione. Lo fanno i regimi autoritari. Opacità e scarsa trasparenza delle decisioni hanno sempre caratterizzato la vita interna di 5 Stelle. Ma quanto accaduto a Ivrea non è un fatto interno, perché colpisce la libertà di informazione, che è patrimonio di tutti". Lo afferma in una nota Walter Verini, deputato Del Partito democratico.