M5s, Napoli (Fi): solidarietà a Iacoboni e a La Stampa

Roma, 7 apr. - "A Jacopo Iacoboni, giornalista libero e mai partigiano, e alla direzione de La Stampa va tutta la mia convinta solidarietà. Impedire a un giornalista di svolgere il suo lavoro con la motivazione che i suoi articoli non sono graditi è un pericoloso campanello d'allarme". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Esso - prosegue - suona per la libertà di informazione, bene prezioso da tutelare sempre e in qualsiasi circostanza. Ma suona anche per le garanzie democratiche, perché questo impedimento all'informazione è venuto da una forza politica che si candida alla guida del Paese. Senza strumentalizzare un episodio, soltanto il più recente di una lunga catena, quanto è accaduto a Ivrea è rivelatore della vera natura del M5s, un partito con forti venature autoritarie mal dissimulate dal sorriso perennemente stampato sul viso di Luigi Di Maio. Chi sostiene come ineluttabile l'alleanza con il M5s troverà in questo episodio materia per una più riflessione", conclude.