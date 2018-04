Tim, Codacons: bloccare ingresso Cdp, danni per la collettività

Roma, 7 apr. - Il Codacons vuole bloccare l'ingresso della Cdp nel capitale di Tim. L'associazione dei consumatori "presenta un esposto in cui si chiede di bloccare l'operazione che porterà la Cdp ad acquistare una quota del 5% dell'azienda telefonica, chiedendo alle autorità competenti di fare luce sulla vicenda considerati i possibili danni per la collettività".

"L'annuncio della Cassa depositi e prestiti - sostiene il presidente Carlo Rienzi - è stato senza dubbio incauto e ha portato le azioni Tim a schizzare alle stelle con un fortissimo incremento del loro valore in poche ore. Ciò rischia di determinare un evidente danno per la collettività, perchè al momento dell'ingresso nel capitale dell'azienda l'ente pubblico pagherà una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe pagato in assenza di annunci prematuri e inopportuni".

"L'operazione va bloccata - aggiunge Rienzi - perchè potrebbe configurare una forma di insider trading vietata dalle nostre norme e rappresentare un danno erariale a discapito della collettività. Per tale motivo presentiamo un esposto a Procura, Consob e Corte dei conti chiedendo di aprire una indagine sul caso e consentire alla Cdp l'acquisto di azioni Tim esclusivamente al prezzo di mercato precedente l'incauto annuncio".