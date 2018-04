Tim, Buffagni (M5s): palla ad Assogestioni, partita è gestita lì

Ivrea (To), 7 apr. - Su Tim e l'eventuale ingresso nel suo capitale della Cdp "la palla ce l'ha Assogestioni. Lì stanno gestendo la partita e si vedrà lunedì come si muove il tutto". Lo ha detto il deputato del M5s Stefano Buffagni a margine dell'evento Sum#02, organizzato a Ivrea dall'associazione Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento.

Quanto alla posizione dei pentastellati sulla vicenda Buffagni si è limitato a osservare che l'M5s ha messo tra i suoi "venti punti per la qualità della vita degli italiani" 50 miliardi di euro di investimenti pubblici in settori strategici, tra i quali la banda larga. "Non c'è nulla di segreto, lì c'è scritto quello che ci proponiamo di fare come governo" ha sottolineato il deputato.