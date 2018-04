Tim, Calenda: Cdp non prende il controllo, nessuno statalismo

Roma, 7 apr. - La Cdp non prenderà il controllo di Tim e non c'è quindi nessun intervento statalista da parte del governo. Lo sottolinea il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda dopo la decisione della Cassa depositi e prestiti di comprare una quota del 5% nel gruppo telefonico. "Nessuno difende le partecipazioni statali - scrive Calenda su twitter - la Cdp non sta assumendo il controllo di Tim".

"Ma Tim - spiega il ministro - possiede un asset di interesse pubblico, la rete, ed è giusto presidiare perchè le ultime proprietà non sono state precisamente impeccabili. Da qui allo statalismo ce ne passa".

"Per la cronaca - aggiunge Calenda - nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una public company, sogno proibito di ogni liberista ben educato".