M5S, botta e risposta Mentana-Nuzzi a Ivrea su esclusione Iacoboni

Ivrea (To), 7 apr. - Botta e risposta all'evento Sum#02 tra il direttore del TgLa7 Enrico Mentana e il suo intervistatore, il giornalista Gianlugi Nuzzi, sull'esclusone del collega Jacopo Iacoboni, de La Stampa, al quale è stato negato l'accesso alla manifestazione organizzata dall'associazione Gianroberto Casaleggio. "Mi spiace che ci sia un giornalista che non è riuscito a entrare" ha esordito Mentana. "È entrato con badge tarocco, è una questione di rispetto delle regole", ha replicato Nuzzi, applaudito dalla platea. "Sconsiglio a chiunque, anche a chi ha le migliori ragioni, di tenere fuori un giornalista perché non è un vantaggio", ha controreplicato il direttore del TgLa7 prima di proseguire il faccia a faccia su altri temi.