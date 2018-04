Francia: domani terzo giorno di sciopero dei treni

Parigi, 7 apr. - Un Tgv su cinque e un treno regionale su tre saranno in servizio domani, secondo le previsioni annunciate oggi alla Sncf per il terzo giorno di sciopero contro la riforma delle ferrovie in Francia.

La Sncf ha parlato di "pesanti disagi" al traffico, ma saranno minori rispetto ai primi due giorni della protesta, martedi e mercoledì scorsi. In particolare mercoledi solo un Tgv su sette è stato in servizio. Domani il tasso di adesione è di circa il 35%" contro il 48% del 3 e 4 aprile.

Sulle linee internazionali tre treni su quattro circoleranno in media. Entrando nei dettagli, ci saranno tre Eurostar su quattro, un "traffico quasi-normale" sul Thalys, e un treno su tre in direzione della Germania. Disagi previsti anche in Ile de France, la regione di Parigi, dove i convogli Rer saranno meno frequenti.