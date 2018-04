Vigile del fuoco morto, Agenzia entrate: un collega esemplare

Roma, 7 apr. - "Dolore e smarrimento" esprimono i dipendenti dell'Agenzia delle entrate per la morte del collega Pinuccio La Vigna, che ha perso la vita nelle operazioni di soccorso come vigile del fuoco volontario nell'incendio di un capannone a San Donato Milanese. "A nome mio - afferma il direttore dell'agenzia Ernesto Maria Ruffini - e delle donne e degli uomini dell'Agenzia delle entrate, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari di Pinuccio La Vigna. Siamo scioccati da una tragedia che ha colpito un nostro collega che rappresenta un esempio per tutti".