Roma, 7 apr. - "In merito a quanto sostenuto da diversi organi di stampa circa il negato accesso di Jacopo Iacoboni all'evento SUM#02 dell'Associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea, gli organizzatori comunicano che il giornalista de La Stampa non ha mai presentato domanda di accredito, né entro i termini stabiliti né tardivamente. Inoltre, in rappresentanza del quotidiano La Stampa era già stato accreditato il giornalista Ilario Lombardo". E' quanto si legge in una nota.