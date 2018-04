Richetti (Pd): governo con M5s? Non si capisce per fare cosa

Roma, 7 apr. - "Possiamo giocare sulla disponibilità a fare un governo ma io non ho ancora capito per fare che cosa: se M5s diventa europeista io plaudo, se tiene l'obbligo dei vaccini plaudo, ma sono cose che abbiamo già fatto noi. Allora cosa facciamo? L'unica cosa chiara era il reddito di cittadinanza ma non si può fare prima di tre anni. Vogliamo raddoppiare il Rei? Vengano in Parlamento, il Pd l'approva. Ma il governo è altra cosa". Lo ha detto Matteo Richetti, senatore Pd, chiudendo l'iniziativa "Il confronto è aperto. Parola d'ordine Harambee" all'Acquario romano.

"Salvini - ha sottolineato - vuole abolire la Fornero, fare la legittima difesa e la flat tax. Almeno lui è chiaro, invece non ho capito di cosa stiamo parlando con quegli altri. E non so se è meglio avere una proposta che noi comunque consideriamo sbagliata o non averla affatto".

"Perché - si è chiesto Richetti a proposito dell'apertura M5s a una alleanza - se io faccio un accordo con Ncd, e quanto ci è costato, quello è inciucio e quello con Lega o Pd, Francia o Spagna basta che se magna, no?". Inoltre, secondo il senatore dem "non si può denunciare Berlusconi se non si denuncia Casaleggio dal punto di vista della logica di responsabilità politica". (Segue)