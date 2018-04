M5s, Anzaldi (Pd): Casaleggio chieda scusa a Iacoboni e Stampa

Roma, 7 apr. - "Davide Casaleggio chieda scusa al giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni per avergli impedito di seguire la sua convention, al direttore Maurizio Molinari, al Cdr e a tutti i giornalisti del quotidiani torinese. E si scusi con tutti gli italiani per la sonora menzogna dichiarata ieri al Sole 24 Ore, quando aveva detto che il suo convegno non ha nulla a che fare con il Movimento 5 stelle: una evidente barzelletta". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Ora a smentirlo - prosegue - c'è anche il caso Iacoboni: il giornalista, infatti, è stato tenuto fuori dall'incontro di Ivrea su decisione dell'ufficio stampa del Movimento 5 stelle, come dice il quotidiano torinese in una nota. Che ne pensa Di Maio, presente a Ivrea? Condivide la lista di proscrizione contro i giornalisti? Non si era mai vista una forza politica che ambisce al governo del Paese e caccia i giornalisti dai suoi incontri pubblici".