Roma, 7 apr. - "Come dimostreranno le prossime settimane e come ripetiamo da tempo, le destre che hanno vinto le elezioni, quella di Di Maio e di Salvini sono già d'accordo e governeranno insieme. Il M5S vuole solo usare il Pd per alzare il prezzo. Saremo mica così ingenui da cascarci?". È quanto scrive in tweet Luciano Nobili, deputato del Partito democratico.