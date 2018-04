Ronghi: "Sud protagonista" nasce nel Lazio

Roma, 7 apr. - "Nasce 'Sud Protagonista Lazio" per fare rete con le tante comunità meridionali integrate in questa Regione e dar vita ad un Movimento politico che possa fare pressione sulla politica nazionale affinche' il centro sud non sia 'terra di conquista' di chi fa solo facili promesse e non punta sui veri contenuti". E' quanto ha annnunciato il Segretario Federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, gia' Segretario Generale della Regione Lazio.

"L'Assemblea costituente - riunita con il Presidente del Movimento Giancarlo Travagin - ha individuato in Maricetta Tirrito la Portavoce regionale, che sara' coadiuvata dall'imprenditore Vittorio Pellegrini, responsabile per l'organizzazione, da Simone Carabella, responsabile delle politiche sociali e territoriali, da Rossella Polverino, responsabile delle politiche della famiglia e della terza eta', dal manager finanziario, Alessandro Cogliati, che si occupera' della politica per le imprese e dei servizi alle stesse, da Antonella Tancredi, ricercatrice, impegnata per le politiche per la sanita', da Fabio Ronghi,responsabile delle politiche per il lavoro e dei servizi per i lavoratori, da Antonino Caccamo, gia' consigliere municipale di Roma e responsabile delle politiche per le Municipalita', da Gennaro Colucci, responsabile delle libere professioni", ha proseguito Ronghi.

"L'azione del Movimento partirà dalla sua sede romana al Corso Vittorio Emanuele n. 154", ha concluso Ronghi, annunciando una conferenza stampa nei prossimi per presentare le linee programmatiche del progetto politico di "Sud Protagonista" per il Lazio.