Ivrea, staff di Casaleggio nega ingresso a giornalista La Stampa

Ivrea (To), 7 apr. - A Jacopo Jacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa, è stato negato l'ingresso all'evento Sum#02, organizzato a Ivrea dall'associazione Gianroberto Casaleggio, presieduta dal figlio Davide. Un divieto che, secondo il quotidiano torinese, l'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle ha motivato con "ragioni personali", per articoli scritti dal cronista politico. Motivazione che la direzione di La Stampa sottolinea in un comunicato essere "inaccettabile".

Diversa la versione dell'ufficio stampa dell'associazione Gianroberto Casaleggio, secondo il quale il giornalista si sarebbe reso responsabile di una "grave scorrettezza", cioè quella di tentare di entrare con un lasciapassare non suo. "Se ci avesse contattato, anche all'ultimo minuto, e avesse chiesto l'accredito sarebbe entrato", ha detto una rappresentante dell'organizzaone.