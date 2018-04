Compagni confermano: dopo messa Lula si consegnerà a polizia

San Paolo (Brasile), 7 apr. - I compagni di partito hanno confermato che l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si consegnerà alla polizia dopo la messa in omaggio della defunta moglie Maria Leticia, per scontare una pesante condanna per corruzione. Lo scrive l'edizione digitale del giornale brasiliano O Globo.

Secondo il leader del Partito dei Lavoratori (Pt) al Senato, Humberto Costa,gli avvocati dell'ex presidente e la Polizia federale hanno raggiunto un accordo in tal senso questa mattina presto.

Lula ha trascorso la notte barricato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Bernardo do Campo, vicino San Paolo, circondata dai suoi sostenitori.

Favorito alle presidenziali di ottobre in Brasile, Lula si era rifiutato di consegnarsi spontaneamente alla polizia federale di Curitiba, come chiesto dalla giustizia brasiliana.