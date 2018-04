Governo, Fratoianni (LeU): tutto è cambiato perchè nulla cambi -3

Roma, 7 apr. - Per Fratoianni "sarebbe necessario in queste ore discutere di riduzione del tempo di lavoro delle persone, occupiamoci della sicurezza dei cittadini: la sicurezza sui posti di lavoro, la sicurezza di un lavoro dignitoso per chi non ce l'ha, la sicurezza di non vedere pignorati i propri beni per piccoli debiti, la sicurezza di potersi curare se si ha necessità, la sicurezza di una pensione dignitosa, non a 71 anni".

"Sono ben consapevole dei nostri numeri in Parlamento, intendiamoci. Ma sono altrettanto consapevole della gravità dei problemi del paese e del dibattito di cui ci sarebbe bisogno e che non c'è. Se la prossima settimana la discussione fosse incentrata su questi temi - conclude Fratoianni- sul futuro del Paese, faremmo un favore ai cittadini. Il resto è teatro e marketing. Non una novità per la politica italiana", conclude.