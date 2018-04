Governo, Fratoianni (LeU): tutto è cambiato perchè nulla cambi -2

Roma, 7 apr. - "La stessa rinuncia gattopardesca alla politica che sta compiendo il M5S - insiste Fratoianni -. Colpisce ad esempio il silenzio del Movimento 5 Stelle sugli arresti operati nella Lega per voto di scambio, così come nemmeno una parola è stata spesa sull'inchiesta dell'Espresso che mette un faro sulla gestione dei fondi della partito di Salvini. Un po' strano per un Movimento che ha costruito le sue fortune sulla fustigazione dei cattivi costumi della politica, no?".

"Grottesca - sostiene - la disinvoltura con cui Luigi Di Maio ha abbandonato i cavalli di battaglia del Movimento sulla uscita dall'euro per accodarsi al coro euro-entusiasta il giorno stesso in cui gli viene prospettata la possibilità di formare un qualunque tipo di governo. Dalla sera alla mattina (letteralmente) inizia ad amoreggiare con Macron, Merkel e Moscovici, responsabili della situazione devastante dell'Europa e del soffocamento dei paesi dell'area mediterranea. Ora, vorrei dire a Di Maio che persino nella cultura aziendalista più ferrea è previsto che un contratto sia pubblico. Che abbia punti chiari, discutibili, valutabili, innanzitutto dai cittadini, che sono i primi a essere interessati al merito delle questioni che concorrono alla formazione di un governo".

"Capisco - osserva ancora l'esponente della sinistra - che per chi si dichiara né di destra né di sinistra, siano indistinguibili i piani di dialogo con PD e Lega, ma mi pare il minimo sindacale poter conoscere il programma di governo su cui si chiede di firmare un 'contratto'. Che poi è una forma edulcorata e moderna di ridefinire un'alleanza, o un meccanismo di 'larghe intese'. Alla tedesca, appunto. Evidentemente Di Maio si vergogna un po' nel fare ciò che ha imputato come grande colpa a mezzo mondo negli anni precedenti, e si contorce nel cercare terminologie che non hanno a che fare con la politica. Curioso, per altro, che il primo ad aver introdotto il concetto di 'contratto' nella politica italiana sia stato Silvio Berlusconi...".(Segue)