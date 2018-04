Governo, Fratoianni (LeU): tutto è cambiato perchè nulla cambi

Roma, 7 apr. - "Aiuto, è scomparsa la politica. E con essa la vita delle persone. Le ha fatto posto un penoso teatrino di voltafaccia e giravolte, che non affronta mai il merito delle questioni. Anzi, come nel peggiore stile del gattopardismo all'italiana, la sensazione più forte che lascia questa settimana di consultazioni per la formazione del governo, è che tutto è cambiato proprio per non cambiare nulla". Lo scrive sul suo blog Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Il Partito Democratico continua a non voler scoprire le carte - prosegue il leader di SI - e, nonostante le dimissioni di Renzi dalla guida del partito, prosegue in una assurda chiusura preventiva a ogni tipo di confronto sul merito delle questioni, come se in discussione non ci fossero i problemi dei cittadini italiani, ma il consolidamento (o il cambiamento) di assetti di potere che parlano esclusivamente al ristretto giro della politica di palazzo. Non una proposta, non un punto serio su cui dibattere per la formazione del nuovo governo. Solo continuità con una stagione che dovrebbe essere sepolta".(Segue)