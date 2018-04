Pd, F.Boccia: manifesto "Sinistra anno zero" totalmente condivisibile

Roma, 7 apr. - "La relazione di apertura di Giuseppe Provenzano a 'Sinistra anno zero' rappresenta un buon manifesto politico dal quale ricominciare. Su temi importanti come le povertà, il digitale, la scuola, il lavoro e l'Europa ci sono molte proposte condivisibili che erano già nel programma congressuale di Fronte Democratico di Michele Emiliano e che devono rappresentare il punto di ripartenza per il centrosinistra italiano". Così Francesco Boccia, deputato PD, partecipando a Roma a "Sinistra anno zero" l'iniziativa promossa dall'area guidata da Andrea Orlando.