Consultazioni, Gasparri: centrodestra fondamentale per governo Paese

Roma, 7 apr. - "L'unità del centrodestra è la priorità da difendere, nel presente e nella prospettiva. La coalizione creata da Berlusconi e con saggezza e lungimiranza salvaguardata da Forza Italia è essenziale sia per dare all'Italia un governo che si occupi di tasse, lavoro, sicurezza, immigrazione - le vere emergenze del Paese - sia per affrontare le prossime scadenze elettorali sul territorio. I grillini perseverano nell'arroganza e giocano allo sfascio, ignorando i numeri e vivendo nell'illusione che con nuove elezioni a breve termine potrebbero vincere. Mentre perderebbero di fronte alla coesione e alla serietà del centrodestra. Non conoscono i congiuntivi e non hanno nemmeno sfogliato la grammatica della democrazia". E' quanto dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.