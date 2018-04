Enpam e Crt intorno a 1% in Banco Bpm, vertici banca apprezzano

Milano, 7 apr. - La Fondazione Crt che ha accumulato circa l'1% di Banco Bpm e l'Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri) che è salito all'1,3% nel capitale della banca. Sono le novità che hanno accompagnato il giorno dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'istituto del 2017, ovvero il primo esercizio intero dalla fusione tra le due storiche popolari. Le notizie dei due posizionamenti nell'azionariato - la prima riportata oggi dal Sole 24 ore e la seconda pubblicamente annunciata durante l'assemblea stessa da un rappresentante dell'Enpam - ha raccolto commenti decisamente positivi dai vertici del Banco Bpm.

"Molte Fondazioni e investitori istituzionali, da quando siamo nati, ci seguono con interesse. Ci fa molto piacere sapere che Crt abbia una quota così consistente. L'ente torinese ha una presenza molto forte nel territorio, che mi pare si sposi bene con la nostra. Abbiamo bisogno di soci istituzionali e speriamo che altri li seguano, ma magari lo stanno già facendo", ha commentato l'Ad Giuseppe Castagna. Quanto all'Enpam, Castagna ha ringraziato il rappresentante dell'ente. "E' stata una mossa molto coraggiosa - ha detto - soprattutto perché non è tipico un investimento diretto, effettuato non attraverso fondi. Speriamo che altri enti e Fondazioni seguano l'esempio e continuino a dare un contributo per sostenere e supportare il management della banca, prerogativa per dare buoni risultati".

Alla domanda se la quota raggranellata da Fondazione Crt (che ha anche una quota dell'1,65% in UniCredit), assieme a quelle già note e più piccole di altre Fondazioni territoriali come Carilucca, Cariverona e Modena possano essere il punto di partenza per la formazione di un "nocciolo duro" di azionisti - considerato che solo i due investitori istituzionali Capital Research and Management Company (5,155%) e Invesco Ltd (4,975%) hanno quote superiori al 3% - il presidente Carlo fratta Pasini ha replicato: "Noi non abbiamo in mente nessun nocciolo, ci rivolgiamo agli Enti e alle Fondazioni che sono sul nostro territorio di riferimento. Crt ne è un esempio molto virtuoso e positivo e trova una banca con una presenza significativa, speriamo ce ne siano altre che vogliono fare azioni di questo tipo. Oltre agli investitori istituzionali, ci sono anche le casse di previdenza, gli enti e le Fondazione tra i soggetti a cui ci rivolgiamo".

Castagna non ha voluto rivelare se al management risultino altri soggetti come Crt ed Enpam con quote interessanti sotto il 3%. "Noi - ha detto - non abbiamo l'identikit preciso del nostro investitore ideale ma un range, che comprende Fondazioni e enti previdenziali in quanto detentori di ricchezza del Paese che possono investire nel Paese. Stiamo parlando con diversi soggetti, ma non spetta a noi fare outing su chi abbia o no una quota nella nostra banca, chi vuole lo fa. Mi ha fatto piacere che Enpam abbia fatto questa dichiarazione: sono investitori a lungo termine perché la loro mission è di lungo periodo e questo significa per il management poter contare su spalle più forti sia qualora ci fossero opportunità di consolidamento sia se qualcuno dovesse guardare a noi come target", ha concluso.

Oltre ad approvare il bilancio dell'esercizio 2017, nella parte ordinaria l'assemblea ha dato il via libera alle politiche di retribuzione, che prevedono tra l'altro il limite massimo del 2:1 al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per selezionate figure aziendali. Disco verde anche alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banca Bpm. Nella parte straordinaria, infine, sono state approvate alcune modifiche statutarie di natura non sostanziale.