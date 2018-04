Pd, Anzaldi: risposta elettori a Franceschini nei commenti a tweet

Roma, 7 apr. - "Chi vuole conoscere la risposta dei militanti ed elettori Pd a Dario Franceschini, se non vuole scomodarsi ad andare per strada o nelle sezioni ad ascoltare cosa dicono, può dare una rapida occhiata ai commenti al suo tweet: su centinaia di reazioni, c'è quasi l'unanimità di chi non vuole assolutamente sentir parlare di alcun accordo con Di Maio e M5s. Nessuno attribuisce alcuna credibilità alle parole del leader M5s, per il quale fino a ieri il Pd era il male dell'Italia e oggi diventa il soggetto politico cui chiedere i voti per il suo governo. I nostri elettori hanno le idee chiare, come confermano tutti i sondaggi". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.