Rai, Anzaldi: secretazione contratto Fazio umilia Parlamento

Roma, 7 apr. - "La secretazione di tutte le cifre riguardanti il contratto di Fazio, neanche fosse un segreto militare o un affare di Stato, rappresenta uno schiaffo alla trasparenza e umilia il Parlamento. Il presidente della Camera Fico, in questa fase in cui la commissione di Vigilanza non è ancora costituita, intervenga per pretendere dalla Rai trasparenza: tutte le cifre vengano pubblicate, a partire da quelle già rese pubbliche in via non ufficiale". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, autore dell'esposto che ha portato alla delibera Anac.

"Che ne pensano - prosegue Anzaldi - i consiglieri di amministrazione di questa scelta censoria? Perché non si esprimono? Invece assistiamo a uscite imbarazzanti come quella del consigliere Freccero, nominato dal Movimento 5 stelle, che vorrebbe addirittura dare un programma Rai a Beppe Grillo, il leader del suo partito. E' inaccettabile che la delibera di Cantone, nata dall'esposto di un parlamentare e che ha portato ad una denuncia alla Corte dei Conti per rischio di danno erariale, sia stata pubblicata con l'obbligo imposto dalla Rai di cancellare tutte le cifre riguardanti compensi e spese, quelle stesse cifre che invece la Rai aveva dato ai giornali vantandosene come di un grande affare".

"Cosa hanno da nascondere - sostiene ancora il deputato dem - a Viale Mazzini? Forse hanno dato delle cifre che nella realtà sono diverse? Forse hanno dato numeri solo parziali? Cantone, nella sua delibera, scrive chiaramente che i conti non tornano: i costi sono certi, e sono aumentati rispetto alla scorsa stagione, mentre i presunti ricavi sarebbero fondati su aspettative d'ascolto già disattese. Per questo ha mandato tutto alla Corte dei Conti, affinché a fine stagione verifichi il danno erariale. La Rai ha il dovere di chiarire: via la censura dai compensi a Fazio e alla sua società, il cui contratto peraltro ha violato il Codice degli appalti".