Argentin (Pd): popolo non ci vuole al governo, non dimentichiamo

Roma, 7 apr. - "È vero, le esigenze del paese e dei cittadini vengono prima di ogni altra cosa ma immaginare di governare con la Lega o il Movimento cinque stelle trovo che sia impossibile. Il popolo ci ha voluto all'opposizione e noi lì dobbiamo stare. Non è stato un voto di protesta ma una scelta certa e determinata degli elettori: il Pd e noi tutti abbiamo sbagliato, così ci ha detto il popolo quando si è espresso con la votazione". Lo dichiara in una nota Ileana Argentin, del Pd, che nel partito sollecita "un confronto onesto tra i suoi rappresentanti e la base".

"Io che ho fatto la campagna elettorale vera nel collegio Tuscolano di Roma - prosegue - so quanto la gente sia arrabbiata con noi, primo perché siamo troppo divisi e secondo perché manchiamo di ascolto con i cittadini. Dobbiamo trovare insieme una via".

Argentin è convinta che sia "necessario non dimenticare il famoso confronto tra Bersani e la Lombardi circa cinque anni fa, se ne sono fregati di appoggiare il nostro partito perché volevano rispettare il mandato datogli dai loro elettori, perché noi invece non dovremmo farlo? La Lega ha deciso di rimanere con la coalizione di centrodestra, allora cosa vuole da noi di sinistra? Non c'è storia, noi dobbiamo stare all'opposizione, siano gli altri a governare e a perdere la faccia con i loro sostenitori per le vane promesse che hanno fatto e continuano a fare. Non sbagliamo ancora".