Gaza: oggi i funerali dei palestinesi uccisi alla frontiera

Gaza City, 7 apr. - I palestinesi della Striscia di Gaza hanno sepolto oggi i loro cari uccisi ieri dal fuoco dell'esercito israeliano alla frontiera fra Gaza e Israele nel corso di una nuova giornata di proteste conclusasi con il tragico bilancio di nove morti palestinesi, fra cui un gornalista.

Nonostante gli avvertimenti israeliani, migliaia di palestinesi si erano radunati per il secondo venerdì consecutivo nei pressi della barriera di sicurezza che separa lo Stato ebraico dalla Striscia di Gaza. Come il 30 marzo, data in cui il territorio palestinese ha avuto il suo bilancio più sanguinoso (19 morti) dalla guerra del 2014, anche ieri sono scoppiati degli scontri fra i soldati e i palestiensi. Alcuni manifestanti hanno incendiato dei pneumatici - per tentare di ridurre la visibilità - e lanciato pietre sui soldati che hanno risposto con i gas lacrimogeni e sparando proiettili veri.

Nove manifestanti sono stati uccisi, secondo il ministero della Sanità di Hamas, movimento islamista che guida Gaza, considerato "terrorista" da Israele. Circa 500 palestinesi sono stati feriti da proiettili, secondo la medesima fonte. Fra questi figura il giornalista Yasser Murtaja che è in seguito deceduto per le gravi ferite riportate. Trentenne, Murtaja lavorava per l'agenzia Ain Media che ha sede a Gaza. Il reporter è stato colpito da un proiettile israeliano durante gli scontri scoppiati ad Est di Khan Yunes, nel Sud dell'enclave, secondo il ministero. Un video girato mentre Murtaja veniva trasportato verso l'ospedale lo ritrae il giubbotto antiproiettile con su scritto "PRESS". (fonte Afp)(Segue)