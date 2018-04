Orlando: da Di Maio nessuna novità ma giusto discutere e valutare

Roma, 7 apr. - "Di per sé non mi pare che si siano prodotti fatti che determinino una situazione completamente diversa ma è giusto valutarlo e discuterlo insieme". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia uscente e leader di Dems, commentando quanto affermato da Dario Franceschini a proposito di una discussione nel Pd dopo l'intervista di Luigi Di Maio.

"Riflettere in una fase così convulsa è sempre utile, magari per arrivare alle stesse conclusioni. Eviterei di assumere come direttrice programmatica l'idea che è meglio non discutere perchè non mi pare il modo di affrontare una fase così complicata", ha aggiunto, spiegando che "martedì ne discuteremo" nell'assemblea dei gruppi del Pd.

A proposito dell'intervista di Di Maio, ha spiegato, "le parole del segretario Martina sono le mie parole". "Mi pare - ha detto ancora - che sia giusto dialogare ma anche giusto non nascondere le distanze, le reticenze, le contraddizioni che abbiamo denunciato durante la campagna elettorale e anche all'indomani delle elezioni. Io penso che dobbiamo incontrare tutti perchè abbiamo una linea chiara e non dobbiamo aver paura di interloquire con nessuno".