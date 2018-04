Pd, Boccia: dovere di tutti aiutare Martina

Roma, 7 apr. - "Maurizio Martina, nelle sue funzioni da reggente del partito democratico, sta facendo un buon lavoro ed è dovere di tutti aiutarlo in questa fase delicata per traghettare il Pd verso una nuova stagione. La sconfitta è stata impietosa, ora dobbiamo, senza cadere in analisi semplicistiche, capire e riflettere del perché le periferie ci hanno voltato le spalle, del perché chi votava a sinistra oggi non ci vota più e abbiamo il dovere di riportare a casa tutti coloro che hanno preferito seguire strade alternative. Il PD deve cercare un percorso unitario che diventa tale solo se condiviso; sono certo che il dialogo e il confronto potranno cambiare e limare alcune posizioni. Se, invece, si resta ancorati alla linea politica dell'opposizione a prescindere e del no al dialogo, allora non escludo che Fronte Dem alla prossima assemblea possa avanzare una propria candidatura". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, partecipando a Roma a "Sinistra anno zero".