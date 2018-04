Roma, 7 apr. - "Siamo alternativi al M5S per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare tutto questo. Parleremo con chi riceverà l'incarico e daremo il nostro contributo da forza di minoranza parlamentare". Lo scrive Matteo Orfini, presidente del Pd, su twitter tornando sul dibattito creato dall'appello di Luigi Di Maio ai dem per la formazione del governo.