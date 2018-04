Di Maio: molto fiducioso su contratto governo, M5s è pronto

Ivrea (To), 7 apr. - Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, si è detto "molto fiducioso" sulla possibilità che sia accolta da centrodestra o dal Pd la sua proposta di un "contratto di governo" per la formazione del nuovo esecutivo "di cambiamento". Quanto all'ipotesi che l'eventuale adesione del Pd sia condizionata a un suo passo indietro ha aggiunto: "Su questo non ho nessun tipo di notizia, dico soltanto che sia da una pare sia dall'altra ci sono delle evoluzioni e le attendiamo".

Il "contratto di governo sul modello tedesco", ha ribadito il leader pentastellato a margine dell'evento Sum a Ivrea, "può essere sottoscritto dal M5s o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti, ma vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, delle evoluzioni a cui guardiamo".

"Registro come un passo in avanti la dichiarazione del segretario Martina di stamattina - ha continuato riferendosi al Pd - come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale ci va con il 17% o con il 37%, in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza. Io aspetto e guardo a queste evoluzioni dei due schieramenti consapevole che l'obiettivo è dare un governo del cambiamento a questo Paese".