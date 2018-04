Governo, F.Boccia: da Di Maio apertura interessante

Roma, 7 apr. - "L'apertura che fa oggi Di Maio su Repubblica è molto interessante e non va sottovalutata, su alcuni temi come la lotta alle povertà, l'ambiente, un'industria socio sostenibile e la misurazione della qualità della vita oltre il Pil, diciamo cose simili e non sarà difficile trovare dei punti d'incontro. C'è una parte del PD che ritiene opportuno tenere aperto un dialogo con il Movimento 5 Stelle, stiamo parlando di confronto civile che è nostro dovere sostenere, non di un governo insieme al M5S ma di permettere a chi ha vinto le elezioni di accendere i motori alla legislatura. L'alternativa è tornare al voto, ma sarebbe una scelta schizofrenica se fatta con la stessa legge elettorale". Così Francesco Boccia, deputato PD, partecipando a Roma a "Sinistra anno zero".