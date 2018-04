Ivrea (To), 7 apr. - "Sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale ci va con il 17% o con il 37%, in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza. Aspetto e guardo queste evoluzioni nei due schieramenti". Lo ha detto il capo politico e candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, a margine dell'evento Sum organizzato dall'associazione Gianrobeto Casaleggio.