Roma, 7 apr. - La presidente della Fininvest, Marina Berlusconi, "non ha mai avuto alcun tipo di frequentazione" con l'imprenditore Giovanni Calabrò. Lo ribadisce il portavoce della presidente dopo alcuni articoli di stampa. "La signora Berlusconi - sottolinea il portavoce - ha memoria di un unico breve incontro casuale, parecchi anni fa, mentre era in compagnia del marito in un locale pubblico di Montecarlo".