Pd, Richetti (Pd): primarie aperte unico strumento di forza

Roma, 7 apr. - "Vogliamo scrivere un progetto da proporre al centrosinistra italiano: chi vuole candidarsi alla guida del Pd deve costruire un percorso che contiene necessariamente il profilo del partito e la proposta di paese e un percorso del genere non può che Concludersi con le primarie aperte, quelle sono lo strumento che da forza e autorevolezza". Lo ha detto Matteo Richetti, senatore Pd, chiudendo l'iniziativa "Il confronto è aperto. Parola d'ordine Harambee".

Richetti annuncia che è online "un sito con le indicazioni per non perderci, per attivarsi sul territorio". E promette: "Non chiudo questa storia senza aver dato gambe a una passione che deve contagiare tutto il paese. Dobbiamo incendiare di passione l'Italia. Non vi prometto che cambieremo il paese in due mesi, neanche in due anni. Si possono strappare i fiori uno a uno ma non si può togliere la primavera".