Banco Bpm, Castagna: sino a fine 2019 nessun consolidamento -2

Milano, 7 apr. - In tema di consolidamento Castagna si è espresso anche durante un incontro con la stampa tenuto al termine dell'assemblea. "Mi riferivo alla nostra situazione: noi abbiamo fatto un'operazione molto importante di fusione in un periodo che ci si aspettava meno complicato di quanto è stato. Accelerare troppo sarebbe forse rischioso, meglio non mettere troppa carne al fuoco. Quindi preferiamo consolidare la fusione e fare risultati. Non serve fare un'operazione all'anno".

Alla domanda se poi, alla fine del 2019, anche Mps potrebbe essere contemplata tra i possibili partner di un'aggregazione, Castagna ha replicato che una futura nuova fase di consolidamento per Banco Bpm "contempla tutti i player bancari che nel momento in cui saremo pronti si troveranno nella nostra stessa posizione, cioè di voler fare un'operazione importante. Noi - ha spiegato - non vogliamo essere una brutta copia delle due grandi banche nazionali. Non ci interessa la presenza su tutto il territorio nazionale, ma specializzarci sulle nostre aree di forza".