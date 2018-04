Conti pubblici, Dombrovskis: per Italia flessibilità limitata

Roma, 7 apr. - L'Italia avrà un margine di manovra "limitato" per ottenere dall'Unione Europea nuova flessibilità sui conti pubblici. Lo afferma il vicepresidente della commissione Ue, Valdis Dombrovskis, secondo cui di flessibilità "l'Italia ne ha fatto molto uso negli scorsi anni. Si potrebbe dire che il margine di manovra è limitato".

Bruxelles, spiega Dombrovskis in un'intervista sulla Stampa, sarà invece flessibile sui tempi per ricevere da Roma il Def, il documento di economia e finanza. "Il 30 aprile è la deadline normale - sottolinea il commissario - ma c'è comprensione per i periodi di transizione elettorale. La prassi abituale è stata che un governo in carica per la gestione corrente presenti un Def fondato su uno scenario di politiche immutate e sul programma nazionale di riforme già varato. Sarà l'esecutivo con pieni poteri a potergli attribuire un nuovo valore politico".

"L'Italia - aggiunge l'ex-premier della Lettonia - deve proseguire nell'aggiustamento verso gli obiettivi di medio termine e mettere il debito su una traiettoria discendente. Lo sforzo strutturale di correzione del deficit stabilito per il 2018 è lo 0,3%. Valuteremo la situazione a maggio".