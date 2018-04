Banco Bpm, Castagna: atteso buon utile 2018, su cedola vedremo

Milano, 7 apr. - "Nel 2018 è previsto un buon risultato finale, non solo operativo, e poi vedremo cosa fare: se mirare più al dividendo o al repricing delle nostre azioni". Lo ha detto l'Ad del Banco Bpm, Giuseppe Castagna, in un incontro con la stampa tenuto al termine dell'assemblea di bilancio dell'istituto nato dalla fusione tra Banco Popolare e Bpm.

"Non basta fare l'utile per distribuire un dividendo. Anche quest'anno, come avete visto, abbiamo fatto un utile, ma ci è sembrato più opportuno incrementare la quota di risorse destinata a ridurre il bagaglio dei crediti problematici. L'azionista ha aspettative non solo sul dividendo ma anche sulla crescita di prezzo del titolo e la riduzione degli Npl ha un peso importante al riguardo", ha spiegato l'Ad del Banco Bpm.

Nel corso dell'assemblea, il presidente Carlo Fratta Pasini aveva raccolto e condiviso l'auspicio degli azionisti intervenuti sul tema di un ritorno alla distribuzione del dividendo: "tutti speriamo di tornare in tempi brevi al dividendo", aveva detto.