Pd, Orlando: En Marche è partito inclusi, modello sbagliato

Roma, 7 apr. - Il modello di 'En marche' di Emmanuel Macron è quello di un partito degli "inclusi" che è "sbagliato". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia uscente e leader di Dems, intervenendo al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma.

In Italia oggi, ha spiegato, c'è un "doppio bipolarismo, un bipolarismo degli inclusi che si divide tra Pd e Fi e un bipolarismo degli esclusi che si divide tra M5s e Lega. Costruire il partito degli inclusi è un'idea sbagliata e non in grado di produrre una trasformazione".