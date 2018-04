Ue, Dombrovskis: fondamentale che Italia rispetti target fiscali

Cernobbio (CO), 7 apr. - La Commissione europea "ritiene fondamentale che l'Italia si attenga ai target fiscali, riduzione deficit e debito, per Italia è importantissimo". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, in un'intervista al Tg5 a margine del workshop Ambrosetti. "Ci aspettiamo che l'Italia migliori strutturalmente il suo budget dello 0,5% del Pil, le valutazioni verranno fatte all'inizio del prossimo semestre", ha aggiunto.

Il governo attualmente in carica per la gestione corrente, ha spiegato Dombrovskis, "presenterà un Def fondato su scenario politico immutato, il nuovo esecutivo potrà preparare nuovo approccio".