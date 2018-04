Orlando: il voto dice che il centrosinistra è finito

Roma, 7 apr. - "Le elezioni ci dicono che è finito il centrosinistra, è saltata l'idea degli anni Novanta che si potessero mettere insieme parti della società esclusa e parti della società inclusa con una alleanza. Il voto ci dice che quel modello per ora è saltato". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro della Giustizia uscente e leadere di Dems, intervenendo al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma.

"Ci dobbiamo chiedere - ha aggiunto - perchè per una parte larga del Pd le nostre posizioni sono intese come un peso e una zavorra, perchè non siamo in grado di far pesare sui tavoli le nostre idee. Noi abbiamo detto delle cose giuste ma non abbiamo costruito una saldatura, non erano popolari o non siamo stati capaci di farle diventare tali. Ecco perchè bisogna seminare e piantare".